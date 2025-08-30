3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Аляксандр Лукашэнка высока ацаніў вынікі развіцця Кітая
Аўтар:Наталля Брэвус
Беларускі Прэзідэнт з 16-м па ліку візітам у КНР. Парадак у Аляксандра Лукашэнкі гэтымі днямі вельмі насычаны: наперадзе важныя палітычныя кантакты. Саміт Шанхайскай арганізацыі, двухбаковыя перамовы, парад Перамогі на Цяньаньмэнь.
Сустрэча са старшынёй Сі Цзіньпінам ужо адбылася. Беларусь гатова і далей шчыльна працаваць з Кітаем. Больш як 3 дзясяткі гадоў Мінск і Пекін наладжваюць той самы даверны дыялог, які "вырашае" і ў палітыцы, і ў эканоміцы.
У Цяньцзіне працуе прэзідэнцкі пул. Наталля Брэвус пра тое, чаго чакаць ад візіту (відэа).