Аляксандр Лукашэнка павіншаваў беларусаў са Святам працы
"Паважаныя суайчыннікі!
Сардэчна віншую вас са Святам працы.
У гэты майскі дзень мы ўрачыста ўшаноўваем усіх працаўнікоў, якія ўкладваюць свае веды, прафесіяналізм і талент ва ўмацаванне эканомікі краіны, фарміруючы магутны фундамент для шчаслівай будучыні беларусаў.
Навуковы і сацыяльны прагрэс, імклівае развіццё тэхналогій адкрываюць перад светам шырокія магчымасці. Але за кожным дасягненнем стаяць канкрэтныя людзі, і ніякія інавацыі не здольныя замяніць іх рукі, вопыт і самааддачу.
Мы захаваем першамайскія традыцыі, закладзеныя папярэднімі пакаленнямі, і перададзім іх нашай моладзі - сумленнай, працавітай, мэтанакіраванай. Гэта залог далейшага развіцця і працвітання Беларусі.
Жадаю ўсім здароўя, міру і дабра. Няхай кожны дзень будзе напоўнены радасцю новых працоўных здзяйсненняў.
Аляксандр Лукашэнка, 1 мая 2026 года".