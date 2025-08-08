3.71 BYN
Беларускі каравай, развіццё навукі, КДБ і гучнае інтэрв'ю Time - у рубрыцы "Час Першага"
Выйшла рэзананснае інтэрв'ю Аляксандра Лукашэнкі часопісу Time! Як заўсёды, з боку нашага Прэзідэнта было моцна і сумленна. Чаго не скажаш пра інтэрв'юера. Гэта мы пра той прапагандысцкі опус, які выпусціў па выніках двухтыднёвага маўчання амерыканскі журналіст Сайман Шустэр.
Раскажам і пакажам тое, што засталося за кадрам. Як насамрэч ішла падрыхтоўка гэтага інтэрв'ю і чаму яно два тыдні заставалася таямніцай за сям'ю пячаткамі, а ў апошні момант раптам перанеслася? Што за паведамленне атрымала Наталля Эйсмант ад амерыканскага журналіста Шустэра пасля выхаду артыкула ў Штатах? І што пра ўсё гэта думае беларускі Прэзідэнт? "Час Першага" ўсё расставіць на свае месцы.
Телеверсия интервью Президента Беларуси А.Г. Лукашенко журналу Time (США)
Почему Лукашенко называет себя трампистом? Путин готов к перемирию? Зачем американцам налаживать отношения с белорусами? Кто просил за Тихановского? Пойдет ли Лукашенко на новый президентский срок? И о чем не говорят политики?