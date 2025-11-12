"Без навукі нікуды" - Лукашэнка патрабуе ад Акадэміі навук Беларусі ўдасканалення дзейнасці

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ставіць пытанні перад кіраўніцтвам навуковай сферы, як і куды яна будзе рухацца далей у сваім развіцці. Гэта кіраўнік дзяржавы заявіў, прымаючы з дакладам старшыню Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Уладзіміра Караніка, паведамляе БЕЛТА.

"Мяне перш за ўсё цікавіць удасканаленне дзейнасці Акадэміі навук. Для чаго ж мы замянілі старшыню Акадэміі навук - для таго, каб было лепш. Час быў для таго, каб разабрацца ў сітуацыі. Ды і Вы, я ўпэўнены, інфармаваны былі і раней адносна работы Акадэміі навук. Што Вы бачыце, як будзем рухацца далей? Я ўжо шмат разоў гаварыў, што без навукі нікуды. Час цяпер такі", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.