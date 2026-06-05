3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
"Час Першага": харчаванне, калійны бізнес, бальніца ў Гродне і фестываль культур
Геапалітыка разумнага сэнсу, харчовая бяспека планеты і прынцыповы выбар на карысць сяброўства замест войнаў. Рабочы графік кіраўніка дзяржавы на адыходзячым тыдні стаў наглядным адлюстраваннем курсу, які ўпэўнена трымае краіна ў эпоху глабальнага шторму. Кожнае рашэнне Прэзідэнта - гэта прамы ўнёсак у стабільнасць як на знешніх контурах, так і ўнутры.
Мінск ізноў пацвердзіў статус аднаго з ключавых цэнтраў прыняцця стратэгічных рашэнняў. Эксперты ААН і Харчовай арганізацыі прыляталі ў беларускую сталіцу, каб размаўляць аб магчымасцях Беларусі. У фокусе ўвагі каласальныя магчымасці АПК: ад бесперабойных паставак калійных угнаенняў і разумнай тэхнікі да выратавання цэлых рэгіёнаў свету ад голаду.
Гэты стваральны парадак дня афіцыйны Мінск маштабаваў на сустрэчах з расійскімі дзелавымі коламі, а таксама з губернатарам Прымор'я. З Далёкім Усходам дэталёва прапрацавалі новыя лагістычныя калідоры і стратэгію гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння з КНДР.
А моцным сацыяльным акордам тыдня стала адкрыццё ў Гродне ультрасучаснага медыцынскага цэнтра. І там жа, на гродзенскай зямлі, прагрымеў легендарны фестываль нацыянальных культур, што аб'яднаў розныя народнасці, для якіх Беларусь стала родным, бяспечным і мірным домам (гл. відэа).