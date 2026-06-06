3.83 BYN
2.82 BYN
3.28 BYN
Афрыканскія рэгіёны зацікаўлены ў беларускім харчаванні
Рэгіёны Афрыкі адкрываюць для Беларусі новыя магчымасці збыту. Асаблівую цікавасць у афрыканскіх краін выклікаюць беларуская тэхніка, харчаванне і аграрная прадукцыя.
"Афрыка перспектыўная. Сёння яна нестабільная, бедная. Але заўтра адбудзецца стабілізацыя, і Афрыка будзе вызначаць, можа быць, чвэрць сусветнага плацежнага попыту. Афрыка - гэта пра тое, чым гандлюе Беларусь (прадукты харчавання, сельская гаспадарка, г. з. тэхніка, здабыча карысных выкапняў). На афрыканскім рынку могуць быць запатрабаваныя і беларускія ўгнаенні. Трэба пастаўляць менавіта тое, чаго ў Афрыцы не хапае, напрыклад, мясную і малочную прадукцыю. Афрыканцы могуць самі вырасціць кукурузу, але што датычыцца малочнай і мясной прадукцыі, то тут Беларусь можа быць надзейным партнёрам", - адзначыў палітолаг Канстанцін Калачоў.