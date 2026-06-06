3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
У ЖЭУ расказалі мінчанам, што рабіць пры пашкоджанні машыны падчас пакосу травы
Летняя стрыжка вулічнага газона праходзіць па спецыяльных правілах і з акцэнтам на бяспеку. Аднак у пачатку сезона нярэдка бывае, што падчас пакосу камунальныя службы выпадковым чынам пашкоджваюць прыпаркаваныя аўтамабілі ў дварах і на паркоўках.
Каб атрымаць кампенсацыю, важна правільна зафіксаваць інцыдэнт. Неабходна звярнуцца ў праваахоўныя органы, супрацоўнікі міліцыі складуць пратакол і выявяць парушальнікаў.
Юрый Юдзін, начальнік участка УП "Зелянбуд Першамайскага раёна Мінска":
"У асноўным абкошваюцца каркасныя вуліцы, іх імкнёмся выкошваць па некалькі разоў за месяц, таксама прыдамавыя тэрыторыі, азелянёныя зоны ўздоўж дамоў. Вялікія плошчы складаюць канал Слепянскай воднай сістэмы, лесапарк Зялёны Луг, Шугаевскае балота".
У Мінскай гарадской жыллёвай гаспадарцы дадалі, што ЖЭУ страхуюць сваю адказнасць перад трэцімі асобамі. Гэты поліс пакрывае ўрон, выпадкова нанесены чужой маёмасці падчас пакосу травы.