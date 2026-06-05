Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

На пляцоўцы ля Палаца спорту з размахам прайшоў велакарнавал "VIVA Ровар"

З раніцы веласіпедысты ў яркіх касцюмах здзіўлялі гараджан, гасцей Мінска.

Хтосьці праехаў у вобразе клоуна, хтосьці стаў на некалькі гадзін Чырвоным Капялюшыкам, а хтосьці выступіў у ролі самога сябе, пры гэтым павіншаваў з днем нараджэння сваю маму.

Велакарнавал "VIVA Ровар" аб'яднаў тысячы прыхільнікаў веласпорту ў самым цэнтры сталіцы. Удзельнічалі цэлымі сем'ямі, каб такое яркае свята назаўжды засталося ў памяці самых маленькіх яе членаў.

Галоўная мэта, вядома ж, павялічыць колькасць прыхільнікаў веларуху ў краіне, тым самым паказаць усе перавагі здаровага ладу жыцця (гл. відэа).

Разделы:

ГрамадстваМінскСпорт

Теги:

Минсквелоспорт