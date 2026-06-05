3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
На пляцоўцы ля Палаца спорту з размахам прайшоў велакарнавал "VIVA Ровар"
Аўтар:Станіслаў Ліпскі
З раніцы веласіпедысты ў яркіх касцюмах здзіўлялі гараджан, гасцей Мінска.
Хтосьці праехаў у вобразе клоуна, хтосьці стаў на некалькі гадзін Чырвоным Капялюшыкам, а хтосьці выступіў у ролі самога сябе, пры гэтым павіншаваў з днем нараджэння сваю маму.
Велакарнавал "VIVA Ровар" аб'яднаў тысячы прыхільнікаў веласпорту ў самым цэнтры сталіцы. Удзельнічалі цэлымі сем'ямі, каб такое яркае свята назаўжды засталося ў памяці самых маленькіх яе членаў.
Галоўная мэта, вядома ж, павялічыць колькасць прыхільнікаў веларуху ў краіне, тым самым паказаць усе перавагі здаровага ладу жыцця (гл. відэа).