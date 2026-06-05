3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
XV Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур - раскажам пра самыя яркія моманты форуму
7 чэрвеня - трэці дзень XV Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур у Гродне. Па традыцыі ён пройдзе на Аўгустоўскім канале - турыстычнай жамчужыне Гродзенскага края, дзе збяруцца прадстаўнікі ўсіх раёнаў рэгіёна. Гасцей свята чакаюць гастрафест, рэканструкцыя вясельных абрадаў, выстава майстроў, спартыўныя спаборніцтвы і дыскатэка пад адкрытым небам. Праграма абяцае быць насычанай.
У горадзе над Нёманам пад гулянні адвялі ўвесь гістарычны цэнтр. Больш за паўсотні лакацый дазволілі адчуць маштаб свята. Творчыя конкурсы, каларытныя падворкі і святочнае шэсце нікога не пакінулі абыякавым.
Па вуліцах горада разам прайшлі азербайджанцы і армяне, рускія і ўкраінцы, кітайцы, палякі і літоўцы, сімвалізуючы Беларусь, дзе ў міры і згодзе жывуць прадстаўнікі розных народаў і культур.
Захаванне гістарычнай памяці - важны складальнік шматнацыянальнага форуму. Удзельнікі фестывалю ўсклалі кветкі да братэрскай магілы савецкіх воінаў і партызан у парку Жылібера. Прадстаўнікі нацыянальна-культурных аб'яднанняў, кіраўніцтва вобласці і госці форуму ўшанавалі памяць тых, хто ў гады Вялікай Айчыннай вайны абараніў мір і свабоду на беларускай зямлі.
У год 30-годдзя форуму адбылася і закладка капсулы з пасланнем будучым пакаленням. У ёй - гісторыя фестывалю і пажаданні тым, хто праз гады прадоўжыць традыцыі міжнацыянальнай згоды і павагі.
Для турыстаў і жыхароў Гродна ў падарунак новы арт-аб'ект - бронзавы алень святога Губерта, адзін з галоўных сімвалаў і заступнікаў абласнога цэнтра. У Каложскім парку папоўнілася Алея дружбьы. Новыя дрэвы высадзілі прадстаўнікі нацыянальна-культурных аб'яднанняў.
Галоўнай падзеяй другога фестывальнага дня сталі нацыянальныя падворкі. Кожная пляцоўка пазнаёміла гасцей з традыцыямі і творчасцю свайго народа. Нацыянальныя касцюмы, народныя песні і традыцыйныя стравы дазволілі зрабіць сапраўднае падарожжа па розных краінах свету.
Фестываль у Гродне - гэта шматлікія выставы, пленэры, творчыя прэзентацыі, канцэрты і сустрэчы. За тры дні форум ізноў пацвердзіў статус адной з самых яркіх культурных падзей Беларусі, што аб'ядноўвае людзей розных нацыянальнасцей, пакаленняў і традыцый.