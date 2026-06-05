XV Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур - раскажам пра самыя яркія моманты форуму

7 чэрвеня - трэці дзень XV Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур у Гродне. Па традыцыі ён пройдзе на Аўгустоўскім канале - турыстычнай жамчужыне Гродзенскага края, дзе збяруцца прадстаўнікі ўсіх раёнаў рэгіёна. Гасцей свята чакаюць гастрафест, рэканструкцыя вясельных абрадаў, выстава майстроў, спартыўныя спаборніцтвы і дыскатэка пад адкрытым небам. Праграма абяцае быць насычанай.

У горадзе над Нёманам пад гулянні адвялі ўвесь гістарычны цэнтр. Больш за паўсотні лакацый дазволілі адчуць маштаб свята. Творчыя конкурсы, каларытныя падворкі і святочнае шэсце нікога не пакінулі абыякавым.

Захаванне гістарычнай памяці - важны складальнік шматнацыянальнага форуму. Удзельнікі фестывалю ўсклалі кветкі да братэрскай магілы савецкіх воінаў і партызан у парку Жылібера. Прадстаўнікі нацыянальна-культурных аб'яднанняў, кіраўніцтва вобласці і госці форуму ўшанавалі памяць тых, хто ў гады Вялікай Айчыннай вайны абараніў мір і свабоду на беларускай зямлі.

У год 30-годдзя форуму адбылася і закладка капсулы з пасланнем будучым пакаленням. У ёй - гісторыя фестывалю і пажаданні тым, хто праз гады прадоўжыць традыцыі міжнацыянальнай згоды і павагі.

Для турыстаў і жыхароў Гродна ў падарунак новы арт-аб'ект - бронзавы алень святога Губерта, адзін з галоўных сімвалаў і заступнікаў абласнога цэнтра. У Каложскім парку папоўнілася Алея дружбьы. Новыя дрэвы высадзілі прадстаўнікі нацыянальна-культурных аб'яднанняў.