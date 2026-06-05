Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Кухня і промыслы: чым здзіўлялі гасцей удзельнікі фестывалю нацыянальных культур у Гродне

У Гродне прайшла ўрачыстая цырымонія закрыцця юбілейнага XV Фестывалю нацыянальных культур. Другі дзень маштабнага свята прысвяцілі нацыянальным падворкам. Больш за 40 нацыянальнасцей пазнаёмілі са сваімі звычаямі, рамёствамі, сямейнымі традыцыямі.

Сёння ў Беларусі пражываюць прадстаўнікі больш як 150 нацыянальнасцей. Яны працуюць, ствараюць сем'і, выхоўваюць дзяцей і нароўні з беларусамі ўдзельнічаюць у жыцці краіны. Магчымасць захоўваць родную мову і спадчыну - адзін з найважнейшых прынцыпаў дзяржаўнай нацыянальнай палітыкі. Фестываль нацыянальных культур застаецца яркім пацвярджэннем таго, што розныя традыцыі і культуры не падзяляюць людзей, а робяць грамадства больш багатым.

Маштабны форум у Гродне на працягу 30 гадоў з'яўляецца сімвалам міру і міжнацыянальнай згоды. Тут прадстаўнікі розных народаў разам ствараюць адзіную культурную прастору краіны (гл. відэа).

Разделы:

ГрамадстваКультураРэгіёны