3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Кухня і промыслы: чым здзіўлялі гасцей удзельнікі фестывалю нацыянальных культур у Гродне
У Гродне прайшла ўрачыстая цырымонія закрыцця юбілейнага XV Фестывалю нацыянальных культур. Другі дзень маштабнага свята прысвяцілі нацыянальным падворкам. Больш за 40 нацыянальнасцей пазнаёмілі са сваімі звычаямі, рамёствамі, сямейнымі традыцыямі.
Сёння ў Беларусі пражываюць прадстаўнікі больш як 150 нацыянальнасцей. Яны працуюць, ствараюць сем'і, выхоўваюць дзяцей і нароўні з беларусамі ўдзельнічаюць у жыцці краіны. Магчымасць захоўваць родную мову і спадчыну - адзін з найважнейшых прынцыпаў дзяржаўнай нацыянальнай палітыкі. Фестываль нацыянальных культур застаецца яркім пацвярджэннем таго, што розныя традыцыі і культуры не падзяляюць людзей, а робяць грамадства больш багатым.
Маштабны форум у Гродне на працягу 30 гадоў з'яўляецца сімвалам міру і міжнацыянальнай згоды. Тут прадстаўнікі розных народаў разам ствараюць адзіную культурную прастору краіны (гл. відэа).