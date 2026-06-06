Беларускія навукоўцы стварылі 2 прэпараты для барацьбы з ракам лёгкіх

Беларускія навукоўцы распрацавалі адразу 2 прэпараты для барацьбы з ракам лёгкіх, аналагаў якім сёння няма ў свеце. Адзін з іх створаны на аснове цыклапептыду. Прэпарат паказаў высокую эфектыўнасць падчас даклінічных выпрабаванняў.