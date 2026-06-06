Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Беларускія навукоўцы стварылі 2 прэпараты для барацьбы з ракам лёгкіх

Выява

Беларускія навукоўцы распрацавалі адразу 2 прэпараты для барацьбы з ракам лёгкіх, аналагаў якім сёння няма ў свеце. Адзін з іх створаны на аснове цыклапептыду. Прэпарат паказаў высокую эфектыўнасць падчас даклінічных выпрабаванняў.

Таццяна Невар, намеснік дырэктара Інстытута фізіка-арганічнай хіміі НАН Беларусі:

"Лекі на аснове пептыдаў валодаюць значна меншым пабочным дзеяннем, чым многія прэпараты цытастатычнага дзеяння, якія сёння выкарыстоўваюцца для гэтых мэт. Таксама ў нашым інстытуце зараз актыўна развіваецца кірунак так званых прэпаратаў геннай тэрапіі".

Выява

Навукоўцы адзначаюць, з часам такія прэпараты атрымаецца выпускаць у вялікай колькасці, каб не толькі забяспечваць патрэбнасці ўнутры краін, але і пастаўляць на экспарт.

Разделы:

ГрамадстваЗдароўе