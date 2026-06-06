Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Беларусь і Куба зверылі гадзіннікі і абмеркавалі перспектывы

Старшыня Палаты прадстаўнікоў сустрэўся з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом гэтай краіны. Ігар Сергеенка адзначыў, што Мінск надае важнае значэнне ўмацаванню адносін з Гаванай.

Перспектывы ёсць у аграрным сектары. Таксама кубінскія партнёры зацікаўлены ў нарошчванні імпарту беларускіх медыкаментаў і развіцці супрацоўніцтва ў сферы машынабудавання.

Абмеркавалі і няпростую сітуацыю вакол Кубы, як нагнятаецца становішча. Беларускі бок нязменны ў сваёй падтрымцы. Спікер заявіў, што ў адпаведнасці з рашэннем кіраўніка дзяржавы зараз урад рыхтуе адпраўку гуманітарнага грузу з прадукцыяй сельскай гаспадаркі і лекамі.

Разделы:

Палітыка

Теги:

Беларусь-Куба