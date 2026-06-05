3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Цукеркі з васільком і рыбныя далікатэсы - якія навінкі прамысловасці прадэманстравалі на "БЕЛАГРА"
Аўтар:Антон Малюта
Беларусь - краіна гасцінная, яна заўсёды з радасцю сустрэне і смачна накорміць. "Сардэчна запрашаем!" і "Прыемнага апетыту!" на розных мовах гучалі не толькі ў Гродне на фестывалі нацыянальных культур.
Яшчэ адна традыцыя пачатку лета - "БЕЛАГРА". Форум пачаў сваю гісторыю яшчэ ў 90-х гадах, і ў 2025-м змяніў прапіску і пераехаў у Мінскі міжнародны выставачны цэнтр.
Змясціць усе дасягненні беларускага АПК - задача складаная, але арганізатары пастараліся зрабіць гэта максімальна інтэрактыўна. Геаграфія ўдзельнікаў і дэлегацый была вельмі шырокай - ад Карэі да Амана (гл. відэа).
Фота: sb.by