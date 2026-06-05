Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Сельская гаспадаркаПрамысловасцьГандаль

Цукеркі з васільком і рыбныя далікатэсы - якія навінкі прамысловасці прадэманстравалі на "БЕЛАГРА"

Беларусь - краіна гасцінная, яна заўсёды з радасцю сустрэне і смачна накорміць. "Сардэчна запрашаем!" і "Прыемнага апетыту!" на розных мовах гучалі не толькі ў Гродне на фестывалі нацыянальных культур.

Яшчэ адна традыцыя пачатку лета - "БЕЛАГРА". Форум пачаў сваю гісторыю яшчэ ў 90-х гадах, і ў 2025-м змяніў прапіску і пераехаў у Мінскі міжнародны выставачны цэнтр.

Змясціць усе дасягненні беларускага АПК - задача складаная, але арганізатары пастараліся зрабіць гэта максімальна інтэрактыўна. Геаграфія ўдзельнікаў і дэлегацый была вельмі шырокай - ад Карэі да Амана (гл. відэа).

Фота: sb.by

Разделы:

ЭканомікаСельская гаспадарка