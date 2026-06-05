3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
У Беларусі адзначаюць Дзень меліяратара
7 чэрвеня ў Беларусі адзначаюць Дзень меліяратара. Гэтую прафесію, як правіла, выбіраюць сэрцам, бо на коне ўраджайнасць беларускіх зямель, а значыць і харчовая бяспека краіны.
У Беларусі ападкі пераважаюць над выпарэннем, і, як вынік, у сельскагаспадарчых землях і на іншых тэрыторыях у тым ліку адбываецца пераўвільгатненне. Для захавання і паляпшэнні якасцей самага каштоўнага - глебы - як ніколі важная асушальная меліярацыя.
У Беларусі выбудаваная цэлая сістэма і функцыянуюць канкрэтныя механізмы па меліярацыі зямель.
Аб гэтым сёння гавораць і лічбы: амаль 3,5 млн га зямель у краіне ўжо меліяраваныя, у тым ліку амаль 3 млн. га - гэта землі сельскагаспадарчага прызначэння.
Іван Лазоўскі, галоўны інжынер ДА "Белводгас": "У мінулай пяцігодцы па даручэнні кіраўніка дзяржавы мы сур'ёзна нарасцілі аб'ёмы меліярацыйных работ. З 2023 па 2025 год штогод уводзілі ў эксплуатацыю 110 тыс. га меліяраваных зямель - гэта і рэканструкцыя меліярацыйных сістэм, і культуртэхнічная меліярацыя. Як вынік - за 2021-2025 гады мы перадалі ў працу сельскай гаспадаркі 416 тыс. га меліяраваных зямель, сёлета стаіць задача ўвесці каля 76 тыс. га. Акрамя гэтага меліяратары перанакіруюць сваю дзейнасць на культуртэхнічную меліярацыю на неасушаных землях. Там мы плануем каля 12 тыс. га зямель увесці ў абарот".
Ва ўмовах глабальнага росту цэн у свеце на харчаванне меліярацыя - адзін з важных інструментаў эканамічнай устойлівасці краіны сёння. Яркі прыклад эфектыўнасці - вопыт Брэсцкай вобласці. Дзякуючы якасна праведзенай меліярацыі рэгіён павялічыў ураджайнасць на 30 % і ў 2025 годзе дасягнуў гістарычнага максімуму, сабраўшы больш за 2 млн тон збожжа.
У галіну прыходзяць новыя тэхналогіі, якія ўдасканальваюць працэсы, а значыць вытворчасць раслінаводчай прадукцыі і ўраджайнасць культур павялічваюцца. Планамерна адраджаючы зямлю сёння, беларусы ствараюць цвёрды падмурак заўтрашняга дня.