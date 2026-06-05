У Беларусі адзначаюць Дзень меліяратара

У Беларусі ападкі пераважаюць над выпарэннем, і, як вынік, у сельскагаспадарчых землях і на іншых тэрыторыях у тым ліку адбываецца пераўвільгатненне. Для захавання і паляпшэнні якасцей самага каштоўнага - глебы - як ніколі важная асушальная меліярацыя.