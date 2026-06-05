VI турнір па тактычнай стральбе "Ні кроку назад" сабраў байцоў АМАПа з шасці краін

Тэрарызм і злачыннасць не маюць межаў, а значыць і адказ на іх павінен быць агульным. VI міжнародны турнір па тактычнай стральбе сярод байцоў АМАПа "Ні кроку назад" праходзіць у Беларусі.

Міжнародныя спаборніцтвы сабралі сёлета 25 каманд, прадстаўнікоў 6 краін. Удзел прымаюць байцы з Беларусі, Азербайджана В'етнама, Расіі, Таджыкістана і Узбекістана. У якасці назіральнікаў госці з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Турнір - гэта не толькі спаборніцтва, але і маштабная пляцоўка для выпрацоўкі адзіных стандартаў бяспекі.

Для гледачоў гэта выглядае як эфектнае шоу, але для байцоў - штодзённая праца. За іх плячамі не проста спартыўныя разрады, а рэальныя штурмы, вызваленні заложнікаў і дзясяткі выратаваных жыццяў.