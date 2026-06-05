3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
У Маскве анансіравалі аўтапрабег "Гарады-героі - гарады Герояў" напярэдадні 85-годдзя пачатку ВАВ
Тысячы кіламетраў па месцах баявой славы і памяці: у Маскве напярэдадні 85-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны анансіравалі аўтапрабег "Гарады-героі - гарады Герояў". На гэты раз ён прысвечаны "Дарогам народных апалчэнцаў".
Атрады добраахвотнікаў з рабочых, студэнтаў, навукоўцаў, дзеячаў мастацтва, а таксама жанчын і старых, многія з якіх мелі бронь ад прызыву, ствараліся летам 1941 года для дапамогі Чырвонай арміі ў абароне ключавых гарадоў.
Народнае апалчэнне Беларусі ў першую чаргу абараняла Мінск, Гомель і Магілёў. Напрыклад, магілёўскае апалчэнне налічвала ад 2 да 14 тыс. чалавек. З-за імклівага наступлення нямецкіх войскаў многія такія атрады былі вымушаны перафарміравацца ў партызанскія і падпольныя групы.
Алег Арцем’еў, касманаўт-выпрабавальнік, Герой Расіі, удзельнік аўтапрабегу "Гарады-героі - гарады Герояў":
"Мяне прызначылі на Заходні маршрут, які пройдзе па Беларусі і Смаленскай вобласці. У мяне бацькі жывуць у Беларусі, у горадзе Віцебску, таму я з задавальненнем пагадзіўся. Мы наведаем розныя мемарыялы, якія будуць паміж Брэстам і Мінскам, Мінскам і Віцебскам, Віцебскам і Смаленскам. Для мяне гэта шанц: знайсці час, каб наведаць Беларусь, сваіх бацькоў, дарагога каштуе. Я чапляюся за кожную магчымасць, каб лішні раз наведаць Беларусь".
Аляксандр Барысевіч, Герой Расіі, удзельнік аўтапрабегу "Гарады-героі - гарады Герояў":
"Была магчымасць выбраць маршрут. Я выбраў Заходні, таму што вытокі маёй сям'і ідуць непасрэдна з Беларусі. Мой дзед - удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, ён быў у партызанскім руху. Бацька ўсё жыццё праслужыў у Беларусі, ды і прозвішча ў мяне беларускае. Напалову я беларус. Хацелася б убачыць, як рэспубліка змянілася, што новага і, вядома, сустрэцца з людзьмі".
Аўтапрабег стартуе ў канцы чэрвеня і пройдзе па гарадах-героях Расіі і Беларусі, дзе ёсць памятныя месцы, прысвечаныя апалчэнцам 1941 года. Там экіпажы зробяць прыпынкі і прымуць удзел ва ўрачыстых мерапрыемствах.