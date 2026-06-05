Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Маскве анансіравалі аўтапрабег "Гарады-героі - гарады Герояў" напярэдадні 85-годдзя пачатку ВАВ

Тысячы кіламетраў па месцах баявой славы і памяці: у Маскве напярэдадні 85-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны анансіравалі аўтапрабег "Гарады-героі - гарады Герояў". На гэты раз ён прысвечаны "Дарогам народных апалчэнцаў".

Атрады добраахвотнікаў з рабочых, студэнтаў, навукоўцаў, дзеячаў мастацтва, а таксама жанчын і старых, многія з якіх мелі бронь ад прызыву, ствараліся летам 1941 года для дапамогі Чырвонай арміі ў абароне ключавых гарадоў.

Народнае апалчэнне Беларусі ў першую чаргу абараняла Мінск, Гомель і Магілёў. Напрыклад, магілёўскае апалчэнне налічвала ад 2 да 14 тыс. чалавек. З-за імклівага наступлення нямецкіх войскаў многія такія атрады былі вымушаны перафарміравацца ў партызанскія і падпольныя групы.

Алег Арцем’еў, касманаўт-выпрабавальнік, Герой Расіі, удзельнік аўтапрабегу "Гарады-героі - гарады Герояў":

"Мяне прызначылі на Заходні маршрут, які пройдзе па Беларусі і Смаленскай вобласці. У мяне бацькі жывуць у Беларусі, у горадзе Віцебску, таму я з задавальненнем пагадзіўся. Мы наведаем розныя мемарыялы, якія будуць паміж Брэстам і Мінскам, Мінскам і Віцебскам, Віцебскам і Смаленскам. Для мяне гэта шанц: знайсці час, каб наведаць Беларусь, сваіх бацькоў, дарагога каштуе. Я чапляюся за кожную магчымасць, каб лішні раз наведаць Беларусь".

Выява

Аляксандр Барысевіч, Герой Расіі, удзельнік аўтапрабегу "Гарады-героі - гарады Герояў":

"Была магчымасць выбраць маршрут. Я выбраў Заходні, таму што вытокі маёй сям'і ідуць непасрэдна з Беларусі. Мой дзед - удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, ён быў у партызанскім руху. Бацька ўсё жыццё праслужыў у Беларусі, ды і прозвішча ў мяне беларускае. Напалову я беларус. Хацелася б убачыць, як рэспубліка змянілася, што новага і, вядома, сустрэцца з людзьмі".

Выява

Аўтапрабег стартуе ў канцы чэрвеня і пройдзе па гарадах-героях Расіі і Беларусі, дзе ёсць памятныя месцы, прысвечаныя апалчэнцам 1941 года. Там экіпажы зробяць прыпынкі і прымуць удзел ва ўрачыстых мерапрыемствах.

Разделы:

ГрамадстваГісторыяРасія