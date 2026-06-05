У Маскве анансіравалі аўтапрабег "Гарады-героі - гарады Герояў" напярэдадні 85-годдзя пачатку ВАВ

"Мяне прызначылі на Заходні маршрут, які пройдзе па Беларусі і Смаленскай вобласці. У мяне бацькі жывуць у Беларусі, у горадзе Віцебску, таму я з задавальненнем пагадзіўся. Мы наведаем розныя мемарыялы, якія будуць паміж Брэстам і Мінскам, Мінскам і Віцебскам, Віцебскам і Смаленскам. Для мяне гэта шанц: знайсці час, каб наведаць Беларусь, сваіх бацькоў, дарагога каштуе. Я чапляюся за кожную магчымасць, каб лішні раз наведаць Беларусь".