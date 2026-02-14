3.72 BYN
"Час Першага": навука без "баласта", візіт на палігон, прэзідэнцкі хакей
Аўтар:Кацярына Круталевіч
На гэтым тыдні ў графіку кіраўніка дзяржавы - адразу некалькі ключавых нарад: па навуцы і ваеннай сферы. Сёння для любой краіны гэта сферы, у якіх памылкі тут жа прыводзяць да адставання ад астатніх.
І калі нарошчванне абаротаў у мілітарызацыі - неабходная мера, то ў навуцы - жаданая. Работа ў Нацыянальнай акадэміі навук перажывае істотныя змяненні. Ну а завяршыўся тыдзень камандзіроўкай на палігон пад Барысавам.
Кіраўнік дзяржавы паглядзеў на боегатоўнасць асобных часцей. Усю афіцыйную частку і кулуары сабралі нашы калегі ў рубрыцы "Час Першага" (гл. відэа).