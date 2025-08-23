3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
"Час Першага": Пацяпленне адносін з ЗША, мірныя перамовы, "Арэшнік", турызм, лёс "АМКАДОРа"
Аўтар:Ілона Красуцкая
Ці будзе мір ва Украіне? Што Трамп гаварыў Лукашэнка? І ці гатовы беларускі лідар стаць гарантам бяспекі? Аляксандр Лукашэнка даў вялікае інтэрв'ю кітайскай медыякарпарацыі і свайму пулу журналістаў. Пра геапалітычны расклад, расстаноўку сіл і ўплыў. Вядома, пра Украіну і падрабязнасці кантактаў з Трампам і Пуціным.
Зрэшты, як звычайна хапае тых, хто хоча прымазацца і зарабіць ачкі на расійска-ўкраінскай тэме, роўна, як і на выніках беларуска-амерыканскіх перамоў, па факце не маючы да гэтага абсалютна ніякага дачынення. Таксама многае з таго, што не ўвайшло ў эфір і, вядома, кулуары іншых прэзідэнцкіх мерапрыемстваў гэтага тыдня. "Час Першага" (глядзіце відэа).