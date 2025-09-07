3.70 BYN
"Час Першага": пра насычаны візіт у Кітай і новыя трэнды ў крыпце
Аўтар:Наталля Брэвус
Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва становіцца магутным полюсам планеты, заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на маштабным саміце аб'яднання ў Цяньцзіні. Насычаным быў гэты пяцідзённы візіт Першага ў Кітай. Гадзіннікі зверылі і з кіраўніком КНР Сі Цзіньпінам, і з лідарам Расіі Уладзімірам Пуціным.
А яшчэ была серыя важных двухбаковых кантактаў на форуме і парадзе Перамогі ў Пекіне, які выклікаў нервовую рэакцыю Захаду. А еўрапейскія палітыкі і зусім учынілі шоу ў гэты час на нашых межах.
Рабочы тыдзень Прэзідэнта прадоўжыўся і ў Мінску, дзе абмяркоўвалі празрыстыя і дакладныя правілы гульні ў сферы крыпты. Усе падрабязнасці рабочага тыдня - у рубрыцы "Час Першага" (гл. відэа).