"Час Першага": Размова з Трампам, задачы для банкаў, "Захад-2025", развіццё біяфармацэўтыкі
Аўтар:Кацярына Круталевіч
Міжнародны і ўнутраны парадак гэтага тыдня былі насычанымі ў прэзідэнцкім графіку. Аляксандр Лукашэнка правёў шэраг нарад, прыняў даклад міністра абароны і кіраўніка Нацбанка. Таксама прызначыў новых кіраўнікоў у мясцовай вертыкалі, вырашаў пытанні з фармацэўтыкай і вызначыў, што будзем рабіць разам з Чэлябінскім рэгіёнам - візіт губернатара адбыўся на гэтым тыдні.
Гэта акрамя міжнародных падзей, перамоў у Анкарыджы, перад якімі адбыўся дыялог беларускага і амерыканскага прэзідэнтаў (гл. у відэа).