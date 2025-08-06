Глядзець анлайнПраграма ТБ
Дзяржузнагарод удастоены 94 прадстаўнікі розных сфер дзейнасці

Дзяржаўных узнагарод удастоены 94 прадстаўнікі розных сфер дзейнасці. Указ падпісаў Прэзідэнт. Ордэн, медалі і ганаровыя званні прысвоены за шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, адвагу і рашучасць, праяўленыя пры выратаванні чалавека падчас пажару, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў, значны асабісты ўнёсак у забеспячэнне законнасці, умацаванне правапарадку і барацьбу са злачыннасцю, папярэджанне і спыненне эканамічных правапарушэнняў, ахову жывёльнага і расліннага свету, развіццё аграпрамысловага комплексу, прамысловасці, будаўніцтва, сувязі, транспартнай галіны, энергетыкі, заслугі ў сферах сацыяльнай абароны, адукацыі, навукі, культуры і спорту (падрабязнасці ў відэа).