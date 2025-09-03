3.70 BYN
Галоўныя заявы і дамоўленасці: саміт ШАС акрэсліў, што аднапалярны свет у мінулым
Уся сусветная грамадскасць апошні тыдзень сачыла за ключавымі заявамі з Кітая, дзе праходзіў саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, які стаў найбуйнейшым за ўсю гісторыю.
У Цяньцзіні сустрэліся дзясяткі сусветных лідараў. Беларусь - адзіная еўрапейская дзяржава ў арганізацыі са статусам паўнапраўнага ўдзельніка. Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка прадставіў ключавыя падыходы наконт бяспекі ў Еўразіі, безбар'ернага гандлю, камфортнай лагістыкі і топ-інавацый.
На палях форуму ў беларускага Прэзідэнта адбыўся сапраўдны перагаворны марафон з кіраўнікамі дзяржаў, лідарамі міжнародных арганізацый і дзелавымі коламі. Такія сустрэчы - гэта магчымасць аператыўна дамовіцца і запусціць у працу сферы ўзаемнай цікавасці. Аляксандр Лукашэнка атрымаў вялізную колькасць прапаноў ад калег, нашага Прэзідэнта чакаюць з візітамі ў розных частках свету.
Наогул саміт ШАС прайшоў без палітычных разборак і з выразным сігналам - аднапалярны свет у мінулым. На сусветную арэну выходзяць дзяржавы, якія выступаюць не з пазіцыі сілы, а адстойваюць свае нацыянальныя інтарэсы і выступаюць за бяспеку (падрабязнасці ў відэа).