Гандаль, інавацыі і пытанні бяспекі. Прэзідэнт Беларусі накіруецца ў Кітай на саміт ШАС

Аляксандр Лукашэнка накіруецца з рабочым візітам у Кітайскую Народную Рэспубліку. Кіраўнік беларускай дзяржавы 31 жніўня - 1 верасня ў горадзе Цяньцзінь возьме ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Прыедуць таксама больш за 20 лідараў замежных дзяржаў і больш як 10 міжнародных арганізацый.



На парадку дня - гандаль, інавацыі, пытанні бяспекі. На саміце будуць прынятыя выніковыя дакументы, у тым ліку Цяньцзіньская дэкларацыя Савета кіраўнікоў дзяржаў ШАС. Апублікаваць яе плануюць у кантэксце 80-годдзя Перамогі і 80-годдзя заснавання ААН, каб адзіным фронтам выступіць з агульнай пазіцыяй па міжнародных пытаннях.