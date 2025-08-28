3.69 BYN
Гандаль, інавацыі і пытанні бяспекі. Прэзідэнт Беларусі накіруецца ў Кітай на саміт ШАС
Аляксандр Лукашэнка накіруецца з рабочым візітам у Кітайскую Народную Рэспубліку. Кіраўнік беларускай дзяржавы 31 жніўня - 1 верасня ў горадзе Цяньцзінь возьме ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Прыедуць таксама больш за 20 лідараў замежных дзяржаў і больш як 10 міжнародных арганізацый.
На парадку дня - гандаль, інавацыі, пытанні бяспекі. На саміце будуць прынятыя выніковыя дакументы, у тым ліку Цяньцзіньская дэкларацыя Савета кіраўнікоў дзяржаў ШАС. Апублікаваць яе плануюць у кантэксце 80-годдзя Перамогі і 80-годдзя заснавання ААН, каб адзіным фронтам выступіць з агульнай пазіцыяй па міжнародных пытаннях.
Беларусь афіцыйна далучылася да ШАС у якасці паўнапраўнага ўдзельніка на саміце ў Астане ў ліпені 2024 года
Па запрашэнні кіраўніцтва КНР 3 верасня ў Пекіне Аляксандр Лукашэнка возьме ўдзел у святочных мерапрыемствах, прысвечаных 80-годдзю Перамогі над японскім мілітарызмам і заканчэнню Другой сусветнай вайны.
Дні знаходжання Прэзідэнта Беларусі ў Кітаі будуць напоўнены перамовамі з кіраўнікамі дзяржаў. Асобная ўвага будзе нададзена пытанням развіцця беларуска-кітайскага супрацоўніцтва.