Гарантыі дзяржавы і абарона інвестараў. На нарадзе ў Лукашэнкі абмеркавалі стварэнне крыптабанка
Фінансавая стабільнасць і бяспека для дзяржавы, грамадзян і бізнесу. 5 верасня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сабраў нараду па крыптавалютах.
У свой час кіраўнік дзяржавы падтрымаў прарыўныя ініцыятывы ў сферы лічбавых знакаў. Беларусь стала першай краінай у свеце, дзе былі легалізаваны майнінг, гандаль і абмен крыптавалют.
Лагічнае пытанне: што далей? Як развіваць сферу, атрымліваючы максімальную выгаду, пры гэтым маючы празрыстыя правілы гульні для інвестараў і механізмы кантролю. Адно з галоўных патрабаванняў Аляксандра Лукашэнкі - стварыць усе ўмовы для абароны сваіх людзей.
Факты, калі замежныя інвестары нажываліся на даверлівых беларусах, якія ў выніку страцілі буйныя сумы, 5 верасня таксама прагучалі. Адна з наступных прапаноў па развіцці сферы - стварэнне ў Беларусі крыптабанка. Спецыялісты ацэньваюць гэта як наватарскі эксперымент, аналагаў якому няма ў свеце (падрабязнасці ў відэа).