Інфанагоды для СМІ і ежа для разважанняў - Лукашэнка даў каментарыі журналістам

Мір у рэгіёне становіцца бліжэйшым, а на Алясцы не было тых, хто прайграў. Адказы Аляксандра Лукашэнкі на пытанні журналістаў далі не толькі інфанагоды для СМІ, але і пажытак для разважанняў. Апошнія 10 дзён былі ўжо вельмі насычанымі ў глабальным плане.