Інтэрв'ю Лукашэнкі Time сумарна набрала амаль 15 млн праглядаў

У тыя дні, калі адбылася размова, магчымасць двухбаковых перамоў паміж Прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам і Прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным выглядала як фантастыка, асуджаная на правал. Аднак Аляксандр Лукашэнка прагназаваў менавіта такое развіццё падзей, у тым ліку Прэзідэнт апісаў крокі, якія неабходна прайсці на шляху да ўрэгулявання ўкраінскага крызісу. Менавіта аб іх пасля дамовіліся лідары Расіі і ЗША.