Інтэрв'ю Лукашэнкі Time сумарна набрала амаль 15 млн праглядаў
Аналіз грамадска-палітычнага становішча ў свеце ад Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі традыцыйна выклікае вялікі медыйны рэзананс.
Інтэрв'ю Прэзідэнта Беларусі амерыканскаму часопісу Time толькі на Youtube-старонках беларускіх тэлеканалаў і радыёстанцый ужо набліжаецца да 15 млн праглядаў. Яшчэ 1,5 млн сабралі акаўнты ў TikTok.
У тыя дні, калі адбылася размова, магчымасць двухбаковых перамоў паміж Прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам і Прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным выглядала як фантастыка, асуджаная на правал. Аднак Аляксандр Лукашэнка прагназаваў менавіта такое развіццё падзей, у тым ліку Прэзідэнт апісаў крокі, якія неабходна прайсці на шляху да ўрэгулявання ўкраінскага крызісу. Менавіта аб іх пасля дамовіліся лідары Расіі і ЗША.
Меркаванне Аляксандра Лукашэнкі ўлічана і падчас саміх перамоў на Алясцы. За некалькі гадзін да гістарычнай сустрэчы Трамп патэлефанаваў Прэзідэнту Беларусі, каб абмеркаваць бягучае становішча ў рэгіёне. Дыялог пасля працягнуўся з даверанай асобай і найбліжэйшым сябрам амерыканскага прэзідэнта Джонам Коўлам, які патэлефанаваў у Мінск для больш дэталёвага абмеркавання сітуацыі. Прывабнасць Беларусі ў паслядоўнай пазіцыі ў дачыненні да ўкраінскага крызісу. Аляксандр Лукашэнка неаднаразова заяўляў пра неабходнасць ўзаемадзеяння з амерыканскім бокам па гэтым пытанні для фарміравання ўстойлівага міру ў рэгіёне.