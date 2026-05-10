Кадравы дзень для поўдня Беларусі: Лукашэнка прызначыў кіраўнікоў Гомеля, БМЗ і Мазырскага раёна

12 мая ў Палацы Незалежнасці прайшоў кадравы дзень. Усе рашэнні Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі датычыліся поўдня краіны - Гомельскай вобласці і непасрэдна абласнога цэнтра. Там Руслан Пархамовіч прызначаны новым мэрам. На Беларускім металургічным заводзе новы дырэктар - Аляксандр Саковіч. А Мазырскі райвыканкам узначаліць Аляксандр Верамееў.

Аляксандр Лукашэнка ў гэты дзень шмат гаварыў пра сістэмныя падыходы. Новыя кіраўнікі зарэкамендавалі сябе на ранейшых пасадах. Усё гэта было ў полі зроку кіраўніка дзяржавы (гл. відэа).

