3.83 BYN
2.81 BYN
3.26 BYN
Беларускія пагранічнікі выявілі цела бежанца ў Браслаўскім раёне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Следчыя разбіраюцца ў акалічнасцях гібелі бежанца, чый труп выявілі беларускія пагранічнікі 2 чэрвеня ў Браслаўскім раёне.
Мужчыну арабскай знешнасці знайшлі за 50 метраў ад мяжы з Латвіяй. Па бачных прыкметах, перад смерцю замежніка збілі і ўдарылі электрашокерам.
Ад еўрапейскага пагранічнага плота на зямлі цягнуліся сляды валачэння чалавека. Дакументы і тэлефон у замежніка не выяўленыя.
На месцы здарэння працавала следча-аператыўная група.