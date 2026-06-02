Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Беларускія пагранічнікі выявілі цела бежанца ў Браслаўскім раёне

Следчыя разбіраюцца ў акалічнасцях гібелі бежанца, чый труп выявілі беларускія пагранічнікі 2 чэрвеня ў Браслаўскім раёне.

Мужчыну арабскай знешнасці знайшлі за 50 метраў ад мяжы з Латвіяй. Па бачных прыкметах, перад смерцю замежніка збілі і ўдарылі электрашокерам.

Ад еўрапейскага пагранічнага плота на зямлі цягнуліся сляды валачэння чалавека. Дакументы і тэлефон у замежніка не выяўленыя.

На месцы здарэння працавала следча-аператыўная група.

Разделы:

ЗдарэнніГрамадстваЧП