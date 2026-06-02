3.83 BYN
2.81 BYN
3.26 BYN
Беларусь успамінае легенду балета Людмілу Бржазоўскую
Аўтар:Рэдакцыя news.by
80 гадоў легендзе балета! 4 чэрвеня Беларусь успамінае народную артыстку Людмілу Бржазоўскую.
Дачка вядомага мастака, выпускніца Мінскага харэаграфічнага вучылішча, яна прыйшла ў Вялікі тэатр у 60-х і бліскуча выступала на яго сцэне да канца 80-х. Яна працавала з лепшымі балетмайстрамі Савецкага Саюза. Выступала ў Марыінскім тэатры ў Санкт-Пецярбургу і маскоўскім Вялікім. На яе фактуру і прыродную вытанчанасць ставіў свае балетныя хіты народны артыст СССР Валянцін Елізар'еў.
Балеты "Стварэнне свету" і "Кармэн" зрабілі Бржазоўскую самай яркай зоркай тых гадоў. У дуэце з Юрыем Траянам яны аб'ездзілі паўсвету. А пасля завяршэння сцэнічнай кар'еры Людміла Бржазоўская выхавала некалькі пакаленняў балетных прым Вялікага тэатра.