Беларусь успамінае легенду балета Людмілу Бржазоўскую

Дачка вядомага мастака, выпускніца Мінскага харэаграфічнага вучылішча, яна прыйшла ў Вялікі тэатр у 60-х і бліскуча выступала на яго сцэне да канца 80-х. Яна працавала з лепшымі балетмайстрамі Савецкага Саюза. Выступала ў Марыінскім тэатры ў Санкт-Пецярбургу і маскоўскім Вялікім. На яе фактуру і прыродную вытанчанасць ставіў свае балетныя хіты народны артыст СССР Валянцін Елізар'еў.