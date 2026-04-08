3.73 BYN
2.90 BYN
3.39 BYN
Кадравы дзень у Прэзідэнта: новы віцэ-прэм'ер, 2 міністры, дырэктар "Атланта", мясцовая вертыкаль
Аўтар:Наталля Брэвус
Новы віцэ-прэм'ер, адразу 2 міністры, дырэктар мінскага "Атланта", перастаноўкі на месцах. Кадравыя рашэнні Прэзідэнта 9 красавіка закранулі ў большай меры ўрад і рэгіёны. У размове з кіраўнікамі Аляксандр Лукашэнка даручыў больш увагі надаць дарожнаму будаўніцтву, прасоўванню на рынках, а таксама актыўнай працы на інфармацыйным полі. Нягледзячы на тое што былі прызначаны кіраванцы ў розных сферах, глабальнае патрабаванне кіраўніка дзяржавы - а гэта вынік і ініцыятыўнасць - актуальныя для ўсіх (гл. відэа).