Яўген Залатой выйграў серабро на першым этапе Кубка свету па акадэмічным веславанні

Яўген Залатой стаў сярэбраным прызёрам на першым этапе Кубка свету па акадэмічным веславанні ў іспанскай Севільі. У фінальным заездзе на 2 км беларус трымаўся ў групе лідараў і здолеў захаваць свой тэмп, прапусціўшы наперад толькі спартсмена з Германіі.

З Севільі беларусы, акрамя серабра, вязуць і бронзу. Напярэдадні Мікіта Карнееў стаў трэцім на дыстанцыі 2 км у адзіночцы лёгкай вагі.

