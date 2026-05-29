Яўген Залатой выйграў серабро на першым этапе Кубка свету па акадэмічным веславанні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Яўген Залатой стаў сярэбраным прызёрам на першым этапе Кубка свету па акадэмічным веславанні ў іспанскай Севільі. У фінальным заездзе на 2 км беларус трымаўся ў групе лідараў і здолеў захаваць свой тэмп, прапусціўшы наперад толькі спартсмена з Германіі.
З Севільі беларусы, акрамя серабра, вязуць і бронзу. Напярэдадні Мікіта Карнееў стаў трэцім на дыстанцыі 2 км у адзіночцы лёгкай вагі.