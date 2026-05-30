5 і 9 чэрвеня на Нацыянальным футбольным стадыёне зборная Беларусі правядзе два таварыскія матчы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Зусім хутка, 5 і 9 чэрвеня, на Нацыянальным футбольным стадыёне зборная Беларусі правядзе два таварыскія матчы. Сапернікамі стануць зборныя Сірыі і Буркіна-Фасо. Дарэчы, абедзве каманды вышэйшыя за нас у рэйтынгу FIFA.
Зусім нядаўна, 16 мая, тут адбыўся фінал Кубка Беларусі. БАТЭ перамагла мінскае "Дынама". Газон знаходзіцца ў вельмі добрым стане. Нават невялікія пашкоджанні, якія можна заўважыць, адразу ліквідуюцца. Нашы бліскучыя майстры - аграномы арэны - уважліва сочаць за кожнай дэталлю. Падрыхтоўка поля ідзе на вышэйшым узроўні, і гэта відаць няўзброеным вокам (больш падрабязна – глядзіце відэа).