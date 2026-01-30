3.75 BYN
Хакейная каманда Прэзідэнта Беларусі абгуляла хакеістаў Гродзенскай вобласці
Калі на коне больш чым проста перамога: у Рэспубліканскай хакейнай лізе 31 студзеня здарылася прынцыповае супрацьстаянне. Каманда Прэзідэнта Беларусі прымала хакеістаў-аматараў з Гродзенскага рэгіёна.
У турнірнай табліцы дружыны падзяляў усяго 1 бал. Госці былі поўныя рашучасці нівеляваць сваё адставанне. Гродзенская каманда сваю задачу пачала выконваць ужо на старце першага перыяду і павяла ў ліку, закінуўшы дзве неўзаемныя шайбы.
Аднак замацаваць гэту перавагу гасцям не ўдалося, і на першы перапынак гаспадары сыходзілі, вядучы па ліку 5:2. Другая 20-хвілінка атрымалася роўнай, а ў трэцяй ізноў упэўнена на лёдзе дзейнічала каманда Прэзідэнта (10:5 - перамога дзеючых чэмпіёнаў турніру).
Адну з шайбаў у заключнай траціне матча ў вароты саперніка адправіў Аляксандр Лукашэнка (больш падрабязна – глядзіце відэа).