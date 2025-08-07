3.71 BYN
Хто можа стаць наступным Прэзідэнтам ЗША - прагноз ад Лукашэнкі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў інтэрв'ю амерыканскаму часопісу Time падзяліўся меркаваннем, хто мог бы стаць наступным Прэзідэнтам ЗША пасля Дональда Трампа.
"Трамп мае рацыю, што нахіляе гэту Еўропу (толькі каб гэта не быў спектакль). І Трамп можа шмат што зрабіць. І на прамежкавых выбарах ён перамог бы, і новым Прэзідэнтам быў бы. Калі не ён, то Джэй Дзі Вэнс. Прыстойны чалавек, мне падабаецца ён", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Цікава, што інтэрв'ю з кіраўніком беларускай дзяржавы было запісана ў канцы ліпеня, а ў жніўні Дональд Трамп сам дапусціў, што віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Дзі Вэнс "найбольш верагодна" можа стаць кандыдатам на будучых выбарах ад рэспубліканцаў.