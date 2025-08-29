3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Курс на Цяньцзінь. Лукашэнка накіраваўся з рабочым візітам у Кітай
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з рабочым візітам у Кітайскую Народную Рэспубліку, паведамляе БЕЛТА.
Самалёт кіраўніка дзяржавы вылецеў з аэрадрома ў Балбасаве (дзень напярэдадні візіту Аляксандр Лукашэнка правёў на малой радзіме) і ўзяў курс на кітайскі горад Цяньцзінь, дзе 31 жніўня - 1 верасня пройдзе саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва.
Цяперашні саміт стане найбуйнейшым за ўсю гісторыю аб'яднання. Дарэчы, Беларусь у якасці паўнапраўнага члена арганізацыі далучылася да ШАС на леташнім саміце.
На сённяшні дзень членамі ШАС з'яўляюцца 10 дзяржаў. Гэта Беларусь, Індыя, Іран, Казахстан, Кітай, Кыргызстан, Пакістан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан.
Як расказалі ў прэс-службе Прэзідэнта Беларусі, Аляксандр Лукашэнка ў сваім выступленні на пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў ШАС агучыць прапановы беларускага боку па далейшым развіцці шматпланавага супрацоўніцтва ўнутры "шанхайскай сям'і", абазначыць ключавыя пытанні, якія патрабуюць узмоцненай увагі.
Як чакаецца, сярод найбольш важных дакументаў кіраўнікі дзяржаў прымуць Цяньцзіньскую дэкларацыю і зацвердзяць стратэгію развіцця ШАС на наступныя 10 гадоў - да 2035 года. Акрамя таго плануецца разгледзець шэраг іншых пытанняў у сферах бяспекі, эканамічнага і гуманітарнага супрацоўніцтва, прыняць адпаведныя рашэнні, сумесныя заявы і падпісаць міждзяржаўныя пагадненні.
Прэзідэнт Беларусі таксама возьме ўдзел у саміце ў фармаце "ШАС плюс". Да ўдзельнікаў пасяджэння далучацца кіраўнікі дзяржаў-назіральнікаў, міжнародных арганізацый, высокія госці, запрошаныя кітайскім бокам, - усяго больш чым тры дзясяткі кіраўнікоў дзяржаў і кіраўнікоў міжнародных арганізацый.
Па запрашэнні кіраўніцтва КНР 3 верасня ў Пекіне Аляксандр Лукашэнка возьме ўдзел у святочных мерапрыемствах, прысвечаных 80-годдзю Перамогі над японскім мілітарызмам і заканчэння Другой сусветнай вайны. Прэзідэнт Беларусі будзе прысутнічаць на парадзе, які пройдзе на плошчы Цяньаньмэнь.
Кіраўнік беларускай дзяржавы ўжо прысутнічаў на аналагічных мерапрыемствах з нагоды 70-годдзя памятных дат.
Дні знаходжання Прэзідэнта Беларусі ў Кітаі таксама будуць напоўнены перамовамі з калегамі - кіраўнікамі дзяржаў. Асобную ўвагу плануецца надаць пытанням развіцця беларуска-кітайскага супрацоўніцтва.