Лукашэнка аб праверцы УС Беларусі: Людзі павінны бачыць, што мы нічога ўтойваць не будзем
Кадравае пытанне стала і адной з тэм размовы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з міністрам абароны. Галоўнакамандуючы заслухаў даклад Віктара Хрэніна.
Вывераная кадравая палітыка - важная ўмова эфектыўнай працы ва ўсіх сферах, Узброеныя сілы не з'яўляюцца выключэннем. Трэба добра разумець, з кім несці службу далей, акцэнтаваў Аляксандр Лукашэнка.
Яшчэ адна тэма даклада - вынікі нядаўняй праверкі арміі. Як адзначыў беларускі лідар, па выніках яе ў абаронным ведамстве Беларусі адбылася сур'ёзная размова (гл. відэа).