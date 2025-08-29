Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка акрэсліў ключавыя кірункі, дзе Беларусь гатова шчыльна працаваць з кітайскім бокам. Прэзідэнт пералічыў іх у інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву "Сіньхуа", паведамляе БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што Беларусь сярод першых уключылася ў кітайскую ініцыятыву "Пояс і шлях", адразу зразумеўшы, што гэта не проста прыгожыя словы, гэта канкрэтныя магчымасці і перспектывы для эканомікі і людзей. І за мінулыя гады супрацоўніцтва з Кітаем дало адчувальныя вынікі.

Прэзідэнт асобна адзначыў індустрыяльны парк "Вялікі камень", які Старшыня КНР Сі Цзіньпін называе жамчужынай ініцыятывы "Пояс і шлях". "Для мяне было вельмі важна, каб парк не ператварыўся ў лагістычны цэнтр, а стаў сапраўдным кластарам для навукаёмістых вытворчасцяў. І сёння гэта рабочая пляцоўка, дзе ствараюцца прадпрыемствы з сучаснымі тэхналогіямі, лічбавымі рашэннямі і інавацыйнымі падыходамі. Тут нараджаюцца кампетэнцыі, ствараюцца новыя рабочыя месцы і фарміруецца будучыня эканомікі", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.