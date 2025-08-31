3.69 BYN
Лукашэнка: Беларусь гатова далучыцца да ініцыятывы Кітая па глабальным кіраванні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь гатова далучыцца да ініцыятывы Кітая па глабальным кіраванні. Такую заяву зрабіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас пасяджэння Савета кіраўнікоў дзяржаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва (ШАС) у фармаце "ШАС плюс", піша БЕЛТА.
"Ад паважанага Старшыні Сі мы пачулі выразную ацэнку сітуацыі і ключавыя прынцыпы, абапіраючыся на якія, можна вырашаць рэальныя праблемы краін і народаў: суверэнная роўнасць, прымат міжнароднага права, шматбаковасць. Мы гатовы далучыцца да гэтай ініцыятывы і ў ШАС, і на пляцоўцы ААН", - сказаў беларускі лідар.