Лукашэнка: Беларусь гатова далучыцца да ініцыятывы Кітая па глабальным кіраванні

Беларусь гатова далучыцца да ініцыятывы Кітая па глабальным кіраванні. Такую заяву зрабіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас пасяджэння Савета кіраўнікоў дзяржаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва (ШАС) у фармаце "ШАС плюс", піша БЕЛТА.

"Ад паважанага Старшыні Сі мы пачулі выразную ацэнку сітуацыі і ключавыя прынцыпы, абапіраючыся на якія, можна вырашаць рэальныя праблемы краін і народаў: суверэнная роўнасць, прымат міжнароднага права, шматбаковасць. Мы гатовы далучыцца да гэтай ініцыятывы і ў ШАС, і на пляцоўцы ААН", - сказаў беларускі лідар.