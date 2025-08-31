Лукашэнка: Беларусь лічыць важным стварэнне агульнай навукова-інавацыйнай прасторы ШАС

У кітайскім Цяньцзіне працягваецца пасяджэнне Савета кіраўнікоў дзяржаў ШАС. Ідуць выступленні кіраўнікоў дзяржаў - удзельнікаў ШАС. Першым сваё бачанне арганізацыі прапанаваў лідар Кітая. Сі Цзіньпін заклікаў да ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва ў рамках ініцыятывы "Адзін пояс - адзін шлях".