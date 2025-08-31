3.69 BYN
Лукашэнка: Быць часткай "шанхайскай сям'і" - стратэгічны выбар Беларусі
Быць часткай "шанхайскай сям'і" - стратэгічны выбар Беларусі. Пра гэта Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка заявіў у сваім выступленні на саміце ў Цяньцзіне.
У сваёй прамове беларускі лідар адзначыў ключавыя пытанні для далейшага развіцця арганізацыі: бяспека Еўразіі, гандаль без бар'ераў, адкрыццё новых транспартных калідораў, а таксама навука і інавацыі.
Уменне дамаўляцца нават пры наяўнасці адрозненняў робіць ШАС сапраўды ўнікальнай і жыццяздольнай арганізацыяй. Пра гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў у сваім выступленні.
Кіраўнік дзяржавы канстатаваў, што зараз вельмі няпросты час, калі адбываецца фарміраванне новага міжнароднага парадку: "Свет імкліва рухаецца ад аднапалярнай мадэлі з яе прэтэнзіяй на выключнасць і дамінаванне пэўнай групы краін да справядлівай шматпалярнай сістэмы, заснаванай на балансе інтарэсаў, павазе суверэнітэту і ўзаемным даверы" (глядзіце відэа).