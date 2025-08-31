Лукашэнка: Быць часткай "шанхайскай сям'і" - стратэгічны выбар Беларусі

Быць часткай "шанхайскай сям'і" - стратэгічны выбар Беларусі. Пра гэта Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка заявіў у сваім выступленні на саміце ў Цяньцзіне.

У сваёй прамове беларускі лідар адзначыў ключавыя пытанні для далейшага развіцця арганізацыі: бяспека Еўразіі, гандаль без бар'ераў, адкрыццё новых транспартных калідораў, а таксама навука і інавацыі.