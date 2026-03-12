3.73 BYN
Лукашэнка ў Дрыбінскім раёне азнаёміцца з развіццём племянной жывёлагадоўлі і малочнай галіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас рабочай паездкі ў Дрыбінскі раён азнаёміцца з развіццём племянной мясной жывёлагадоўлі і малочнай галіны, паведамляе БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы наведае племянны завод па развядзенні БРЖ герафордскай пароды РУСВП "Магілёўскае дзяржплемпрадпрыемства". Прэзідэнту даложаць аб развіцці ў Беларусі племянной мясной жывёлагадоўлі.
Плануецца таксама, што кіраўнік дзяржавы азнаёміцца з пытаннямі развіцця малочнай галіны, будаўніцтвам у Магілёўскай вобласці прафілакторыяў для цялят.