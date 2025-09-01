Лукашэнка і Пуцін падкрэслілі, што Беларусь і Расію ніхто не заменіць адну для другой

Прэзідэнты Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін падчас сустрэчы у Пекіне заявілі, што Беларусь і Расію адну для другой ніхто не заменіць, паведаміла БЕЛТА.

У сваю чаргу Уладзімір Пуцін заявіў: "І Беларусь ніхто не зможа замяніць для Расіі. У нас вельмі блізкія адносіны".