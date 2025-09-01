3.69 BYN
Лукашэнка і Пуцін падкрэслілі, што Беларусь і Расію ніхто не заменіць адну для другой
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнты Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін падчас сустрэчы у Пекіне заявілі, што Беларусь і Расію адну для другой ніхто не заменіць, паведаміла БЕЛТА.
"Вы ж разумееце, што Расію нам ніхто не заменіць. Таму вельмі важна, што мы сёння сустракаемся", - сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.
У сваю чаргу Уладзімір Пуцін заявіў: "І Беларусь ніхто не зможа замяніць для Расіі. У нас вельмі блізкія адносіны".
Ён таксама адзначыў, што і ў асабістым плане адносіны паміж лідарамі краін добрыя, але важна тое, што вынік сумеснай працы бачны з пункта погляду эканамічнага росту і развіцця супрацоўніцтва. Ёсць шмат кірункаў у сферы кааперацыі, перш за ўсё ў прамысловасці.