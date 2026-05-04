Лукашэнка: Ідзіце, упірайцеся і працуйце, давайце вынік у тых умовах, якія складваюцца

Нарада з кіраўніцтвам Савета міністраў была адразу па складзе заяўлена і з тымі, хто прымае па пытаннях прамыя рашэнні, і з тымі, хто гэтыя рашэнні рэалізоўвае. Напрыклад, з кіраўнікамі цэментных заводаў адна з тэм, "як рэструктурызаваць іх даўгі", выклікала даволі сур'ёзныя абмеркаванні. Яшчэ адно пытанне, якое ўзнялі на ўзроўні Прэзідэнта 5 мая, - далучэнне Аршанскага мясакансервавага камбіната да "Дзяржынскага". Гэта прыкметная падзея для сферы перапрацоўкі ў аграрным сектары. Таму ў Чырвонай зале будзе і міністр сельскай гаспадаркі, і губернатары, чыіх абласцей датычыцца сітуацыя. І апошняя тэма - Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат. Па ім менш за ўсё пытанняў, але і было што абмеркаваць (гл. відэа).