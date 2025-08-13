Лукашэнка: Мінск лічыць Ісламабад сваім надзейным сябрам і партнёрам

Прэзідэнт Беларусі падкрэсліў, што Мінск лічыць Ісламабад сваім надзейным сябрам і партнёрам: "Мы адкрыты для шырокамаштабнага міждзяржаўнага супрацоўніцтва як у двухбаковым, так і ў шматбаковым фармаце. Упэўнены, што ўжо ў бліжэйшай перспектыве мы зможам максімальна эфектыўна выкарыстоўваць існуючы вялікі патэнцыял беларуска-пакістанскага ўзаемадзеяння".

У віншаванні Шахбазу Шарыфу Аляксандр Лукашэнка нагадаў аб праведзеных сустрэчах у Ісламабадзе і Мінску. "Спадзяюся на паспяховае ажыццяўленне ўсіх дамоўленасцей аб рэалізацыі праектаў у сферах машынабудавання, лёгкай прамысловасці і іншых галінах, а таксама аб пастаўках самазвалаў БЕЛАЗ у Пакістан і накіраванні пакістанскіх кваліфікаваных спецыялістаў для работы ў Беларусь", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.