Лукашэнка: Мінск лічыць Ісламабад сваім надзейным сябрам і партнёрам
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя суайчыннікаў і сябе асабіста павіншаваў Прэзідэнта Ісламскай Рэспублікі Пакістан Асіфа Алі Зардары, Прэм'ер-міністра Шахбаза Шарыфа і ўсіх жыхароў гэтай краіны з нацыянальным святам - Днём Незалежнасці, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
"Гісторыя вашай краіны яскрава сведчыць аб рашучасці народа ў адстойванні суверэнітэту і незалежнасці, яго міралюбнасці і прыхільнасці да справядлівага светапарадку", - гаворыцца ў віншаванні Прэзідэнту Пакістана.
Прэзідэнт Беларусі падкрэсліў, што Мінск лічыць Ісламабад сваім надзейным сябрам і партнёрам: "Мы адкрыты для шырокамаштабнага міждзяржаўнага супрацоўніцтва як у двухбаковым, так і ў шматбаковым фармаце. Упэўнены, што ўжо ў бліжэйшай перспектыве мы зможам максімальна эфектыўна выкарыстоўваць існуючы вялікі патэнцыял беларуска-пакістанскага ўзаемадзеяння".
У віншаванні Шахбазу Шарыфу Аляксандр Лукашэнка нагадаў аб праведзеных сустрэчах у Ісламабадзе і Мінску. "Спадзяюся на паспяховае ажыццяўленне ўсіх дамоўленасцей аб рэалізацыі праектаў у сферах машынабудавання, лёгкай прамысловасці і іншых галінах, а таксама аб пастаўках самазвалаў БЕЛАЗ у Пакістан і накіраванні пакістанскіх кваліфікаваных спецыялістаў для работы ў Беларусь", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.
Беларускі лідар падкрэсліў сваю адкрытасць да абмеркавання з Прэм'ер-міністрам Пакістана любых пытанняў, а таксама гатоўнасць выпрацоўваць узаемавыгадныя рашэнні.