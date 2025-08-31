3.69 BYN
Лукашэнка: Мір на еўразійскай прасторы павінен быць не марай, а рэальнасцю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва (ШАС) у фармаце "ШАС плюс" Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пазначыў пяць прыярытэтаў для "сям'і ШАС", інфарміруе БЕЛТА.
У ліку прыярытэтаў - шматбаковасць, бяспека, устойлівае развіццё як аснова стабільнасці ў рэгіёне, харчовая бяспека, а таксама індустрыяльнае і навуковае развіццё.
"Мір на еўразійскай прасторы павінен быць не марай, а рэальнасцю", - падкрэсліў беларускі лідар.
Тэма пасяджэння ў фармаце "ШАС плюс" - ажыццяўленне ў жыццё шматбаковасці, гарантаванне рэгіянальнай бяспекі і садзейнічанне ўстойліваму развіццю.