Лукашэнка: Мір на еўразійскай прасторы павінен быць не марай, а рэальнасцю

На пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва (ШАС) у фармаце "ШАС плюс" Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пазначыў пяць прыярытэтаў для "сям'і ШАС", інфарміруе БЕЛТА.