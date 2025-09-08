Глядзець анлайнПраграма ТБ
Лукашэнка: Моцныя беларуска-таджыкскія адносіны заснаваныя на імкненні да міру і росквіту

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Прэзідэнта Таджыкістана Эмамалі Рахмона з нацыянальным святам - Днём Дзяржаўнай незалежнасці. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.

"Пад Вашым кіраўніцтвам краіна дэманструе ўразлівыя вынікі ў сацыяльна-эканамічным развіцці, забеспячэнні рэгіянальнай стабільнасці, прасоўванні глабальных ініцыятыў", - гаворыцца ў віншаванні.

Прэзідэнт запэўніў, што Мінск даражыць моцнымі беларуска-таджыкскімі адносінамі, заснаванымі на агульным гістарычным мінулым, узаемнай павазе, імкненні да міру і росквіту.

"Высока цаню наша шматгадовае сяброўства і даверны дыялог. Перакананы, што сумесная плённая праца будзе спрыяць нарошчванню тэмпаў міждзяржаўнага супрацоўніцтва па ўсім спектры двухбаковых кантактаў", - падкрэсліў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Эмамалі Рахмону добрага здароўя і далейшых здзяйсненняў, а народу Таджыкістана - шчасця і дабрабыту.