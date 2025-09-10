3.64 BYN
Лукашэнка: Мы заўсёды рады тым, хто нацэлены на ўмацаванне сяброўства і паважае суверэнітэт Беларусі
Прымаючы даверчыя граматы паслоў замежных краін, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Беларусь заўсёды рада тым, хто нацэлены на ўмацаванне мастоў сяброўства, паважае народ і суверэнітэт Беларусі, піша БЕЛТА.
"Заўсёды рады тым, хто нацэлены на ўмацаванне мастоў дружбы, паважае народ і суверэнітэт нашай краіны", - звярнуўся да замежных дыпламатаў кіраўнік дзяржавы. Прэзідэнт падкрэсліў, што ў Беларусі ў міры і згодзе жывуць прадстаўнікі 130 нацыянальнасцей і 25 канфесій: "Дзякуючы палітыцы грамадскага адзінства і глыбокім традыцыям талерантнасці ў нас няма канфліктаў на этнічнай і рэлігійнай глебе. Даражым гэтым і ганарымся".
Аляксандр Лукашэнка запэўніў, што Беларусь прытрымліваецца міралюбівага знешнепалітычнага курсу, настроена на пашырэнне кола сяброў, даверны дыялог і ўлік інтарэсаў партнёраў.