Лукашэнка накіраваў спачуванне Прэзідэнту Ганы ў сувязі з гібеллю людзей у авіякатастрофе
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванне Прэзідэнту Ганы Джону Драмані Махаме ў сувязі з гібеллю членаў урада і іншых дзяржаўных дзеячаў у выніку авіякатастрофы на паўночным захадзе краіны, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
"У Рэспубліцы Беларусь з вялікім смуткам успрынялі паведамленне аб гібелі членаў урада і вядомых дзяржаўных дзеячаў у выніку авіякатастрофы на паўночным захадзе краіны", - гаворыцца ў спачуванні.
Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што народ Ганы захавае памяць аб гэтых патрыётах і іх укладзе ў справу ўмацавання суверэнітэту сваёй дзяржавы ў мэтах яе ўстойлівага развіцця.
Прэзідэнт Беларусі адрасаваў глыбокія спачуванні Прэзідэнту Ганы і ўсяму народу, а сем'ям загінулых - словы падтрымкі ў сувязі з цяжкай стратай.