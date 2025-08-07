Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка накіраваў спачуванне Прэзідэнту Ганы ў сувязі з гібеллю людзей у авіякатастрофе

Выява

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванне Прэзідэнту Ганы Джону Драмані Махаме ў сувязі з гібеллю членаў урада і іншых дзяржаўных дзеячаў у выніку авіякатастрофы на паўночным захадзе краіны, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

"У Рэспубліцы Беларусь з вялікім смуткам успрынялі паведамленне аб гібелі членаў урада і вядомых дзяржаўных дзеячаў у выніку авіякатастрофы на паўночным захадзе краіны", - гаворыцца ў спачуванні.

Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што народ Ганы захавае памяць аб гэтых патрыётах і іх укладзе ў справу ўмацавання суверэнітэту сваёй дзяржавы ў мэтах яе ўстойлівага развіцця.

Прэзідэнт Беларусі адрасаваў глыбокія спачуванні Прэзідэнту Ганы і ўсяму народу, а сем'ям загінулых - словы падтрымкі ў сувязі з цяжкай стратай.