3.71 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Лукашэнка: Нам не патрэбна рэформа дзеля рэформы
18 жніўня на нарадзе ў Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі было прынята рашэнне перавесці рэгуляторныя функцыі ад Міністэрства спорту і турызму Нацыянальнаму агенцтву па турызме, якое аб'яднае бізнес і дзяржсферу і будзе падпарадкоўвацца ўраду.
Другая тэма, якую з Саветам Міністраў абмеркаваў Аляксандр Лукашэнка, - будучыня холдынгу "АМКАДОР". Па ім таксама прынята прынцыповае рашэнне - дзяржава возьме на сябе абавязацельствы перад калектывам і прадпрыемства працягне працу, але ўжо з іншай стратэгіяй і з іншым кіраваннем
Два пытанні нарады з Саветам Міністраў былі пазначаны адразу. Прэзідэнт хацеў пачуць матывацыйную частку - чаму ўрад прапаноўвае забраць сферу турызму пад свой прамы кантроль. Другая, не менш сур'ёзная тэма - "АМКАДОР". У структуры холдынгу працуе прыкладна 7 тыс. чалавек - калектыў вялікі, але стратэгія папярэдняга кіраўніцтва апынулася не самай дзейснай. Настаў час прымаць рашэнні (глядзіце відэа).