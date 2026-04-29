3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Лукашэнка павіншаваў Генеральнага сакратара ААН Антоніу Гутэрыша з днём нараджэння
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Генеральнага сакратара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Антоніу Гутэрыша з днём нараджэння, перадае БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
Прэзідэнт упэўнены, што сёння, калі Арганізацыя сутыкаецца не толькі са знешнімі выклікамі, але і з унутранымі праблемамі, як ніколі важна захоўваць рашучасць для ўтрымання лідарства і аўтарытэту ААН.
"Рэспубліка Беларусь застаецца прыхільнай да мэт Арганізацыі, дэманструючы цвёрдасць і непахіснасць у сваіх намаганнях па вырашэнні ключавых пытанняў міру і бяспекі", - запэўніў беларускі лідар.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь надае асаблівае значэнне традыцыйна рознабаковаму супрацоўніцтву з ААН, а таксама іншымі краінамі на аснове ўзаемнай павагі і даверу.
"Пры гэтым выключна важным лічым неабходнасць прытрымлівацца прынцыпаў суверэнітэту і неўмяшання ва ўнутраныя справы дзяржаў", - дадаў ён.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Антоніу Гутэрышу моцнага здароўя, шчасця і невычэрпнай энергіі.
Фота: РІА Навіны