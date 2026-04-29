Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка павіншаваў Генеральнага сакратара ААН Антоніу Гутэрыша з днём нараджэння

Выява

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Генеральнага сакратара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Антоніу Гутэрыша з днём нараджэння, перадае БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.

Прэзідэнт упэўнены, што сёння, калі Арганізацыя сутыкаецца не толькі са знешнімі выклікамі, але і з унутранымі праблемамі, як ніколі важна захоўваць рашучасць для ўтрымання лідарства і аўтарытэту ААН.

"Рэспубліка Беларусь застаецца прыхільнай да мэт Арганізацыі, дэманструючы цвёрдасць і непахіснасць у сваіх намаганнях па вырашэнні ключавых пытанняў міру і бяспекі", - запэўніў беларускі лідар.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь надае асаблівае значэнне традыцыйна рознабаковаму супрацоўніцтву з ААН, а таксама іншымі краінамі на аснове ўзаемнай павагі і даверу.

"Пры гэтым выключна важным лічым неабходнасць прытрымлівацца прынцыпаў суверэнітэту і неўмяшання ва ўнутраныя справы дзяржаў", - дадаў ён.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Антоніу Гутэрышу моцнага здароўя, шчасця і невычэрпнай энергіі.

Фота: РІА Навіны

Разделы:

ПрэзідэнтУ свеце